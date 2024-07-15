Ünlü milyarder harekete geçti

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Bodrumspor ligde kalıcı olacak bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor.

BODRUMSPOR FREDY'Yİ İSTİYOR

Teknik direktör İsmet Taşdemir’in istekleri doğrultusunda hareket eden Bodrumspor’un milyarder başkanı Ali Şafak Öztürk Eyüpspor’un 1. Lig’de şampiyon olmasında büyük bir pay sahibi olan Fredy’yi istiyor.

Eyüpspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Angolalı futbolcu için resmi teklif yapılırken oyuncu karar aşamasında.

NECİP UYSAL'IN DA MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ali Şafak Öztürk'ün Beşiktaş'tan Necip Uysal'ı da istediği ve oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında. Bodrumspor'un bu teklifine henüz net bir cevap vermeyen Necip Uysal teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un tutumuna göre teklifi değerlendirecek.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK KİMDİR?

Ali Şafak Öztürk 12 Şubat 1984 tarihinde Gaziantep’te dünyaya geldi. Opet ve Regnum Carya Oteli'nin sahibi olan Fikret Öztürk'ün oğlu olan Ali Şafak Öztürk'ün serveti milyarları buluyor.

Şimdilerde Bodrumspor’un başkanlığını yürüten Ali Şafak Öztürk bir dönem bir diğer Akdeniz ekibi Antalyaspor’da bu görevi yürütüyordu.