Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2019'dan beri birlikte olduğu Lauren Sanchez ile nişanlandı. Sanchez ile 4 senedir aşk yaşayan Jeff Bezos, bakın evlenme teklifini nerede yaptı...

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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 1

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Milyon dolarlık yatıyla Cannes Film Festivali için Fransa’nın güneyinde bulunan Jeff Bezos ve sevgilisi Lauren Sanchez’den evlilik için ilk adım geldi.

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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 2

Amazon’un kurucusu olan ve dünyanın en zengin insanları listesinden düşmeyen Jeff Bezos ile 2019’dan beri birliktelik yaşayan eski televizyon sunucusu ve oyuncusu Lauren Sanchez’in kalp şeklinde büyük bir yüzük takması dikkat çekti

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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 3

The Times’ın haberine göre; çiftin, artık evlilik için adımlar attıkları konuşuluyor.

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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 4

Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Scott’tan boşanmasının ardından Sanchez ile ilişkilerini kamuoyuna açıklamıştı.

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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 5

O zamandan beri Bezos ve Sanchez sık sık kırmızı halı etkinliklerinde ve pek çok davette birlikte görülüyor.

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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 6

Bezos, Forbes tarafından 141 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü adamı olarak gösteriliyor.

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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 7

Üç çocuk annesi olan Sanchez ise daha önce Hollywood’da tanınan ve aynı zamanda Endeavour’un yönetim kurulu başkanı olan Patrick Whitesell ile evliydi.

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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 8

Ünlü milyarder Bezos’un, 500 milyon dolarlık süper yatında Sanchez'e evlenme teklif ettiği söyleniyor.

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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 9
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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 10
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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 11
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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 12
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Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi 13
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