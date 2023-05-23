Ünlü milyarder Jeff Bezos’tan sevgilisine milyon dolarlık evlenme teklifi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2019'dan beri birlikte olduğu Lauren Sanchez ile nişanlandı. Sanchez ile 4 senedir aşk yaşayan Jeff Bezos, bakın evlenme teklifini nerede yaptı...
Sayfa Editörü: Bengü Zorlu
Milyon dolarlık yatıyla Cannes Film Festivali için Fransa’nın güneyinde bulunan Jeff Bezos ve sevgilisi Lauren Sanchez’den evlilik için ilk adım geldi.
Amazon’un kurucusu olan ve dünyanın en zengin insanları listesinden düşmeyen Jeff Bezos ile 2019’dan beri birliktelik yaşayan eski televizyon sunucusu ve oyuncusu Lauren Sanchez’in kalp şeklinde büyük bir yüzük takması dikkat çekti
The Times’ın haberine göre; çiftin, artık evlilik için adımlar attıkları konuşuluyor.
Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Scott’tan boşanmasının ardından Sanchez ile ilişkilerini kamuoyuna açıklamıştı.
O zamandan beri Bezos ve Sanchez sık sık kırmızı halı etkinliklerinde ve pek çok davette birlikte görülüyor.
Bezos, Forbes tarafından 141 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü adamı olarak gösteriliyor.
Üç çocuk annesi olan Sanchez ise daha önce Hollywood’da tanınan ve aynı zamanda Endeavour’un yönetim kurulu başkanı olan Patrick Whitesell ile evliydi.
Ünlü milyarder Bezos’un, 500 milyon dolarlık süper yatında Sanchez'e evlenme teklif ettiği söyleniyor.