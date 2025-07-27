Ünlü milyarder Muhammed Choucair’den kızına Türkiye’de 2.5 milyon dolarlık rüya düğün! 3 gün 3 gece sürdü

Dünyanın en zengin iş insanları, çocuklarının özel günlerini Türkiye’de kutlamak için yarışıyor.

Günaydın’dan Merve Yurtyapan’ın haberine göre, Lübnanlı ünlü iş insanı Muhammed Choucair, kızı Nour Choucair ve damadı Muhammed için unutulmaz bir düğün organize etti.

Marmaris’in en lüks otelinde gerçekleşen tören için aylar öncesinden hazırlıklar yapıldı.

OTELE TEKNEYLE GELDİLER

Nour Choucair, konuklara özel notlar yazarak odalarına bıraktı. Üç gün üç gece süren düğün için dünyanın dört bir yanından 100 davetli Marmaris’e geldi. Gelin ve damat, tekneyle tören alanına giriş yaptı. Her gün farklı konseptlerle eğlenceler düzenlendi. Herkesin keyifle eğlendiği organizasyon için 2.5 milyon dolar harcandı.

Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni de düğün için Türkiye’yi seçmişti.

Düğün için her detay titizlikle planlandı. Konuklar özel uçaklarla getirildi. Düğün için beyaz konsept tercih edildi. Masalar beyaz çiçeklerle süslendi, beyaz dekorasyonlar kullanıldı. Konuklar, düğünle birlikte hafta sonunu İstanbul’da geçirdi. Hem düğünde eğlendiler hem de İstanbul’u gezme fırsatı buldular.

RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜN

Türkiye’de düğün yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten çift, konuklarla bolca fotoğraf çektirdi.

Gelin Keenaz Hareem, duygularını şöyle ifade etti: “Her an rüya gibiydi, asla unutamayacağımız bir gün oldu!”

Dünyanın en zengin iş insanlarından Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı, 82 yaşında vefat etmişti. Ailesi, Parkinson tedavisi gören Kaşıkçı’nın Londra’da huzurlu bir şekilde öldüğünü belirtmişti.

PRENSES DİANA İLE HAYATINI KAYBEDEN DODİ EL FAYED’İN DAYISI

Kaşıkçı, 86 metrelik dünyanın en büyük yatı Nabila’nın sahibiydi. Ayrıca, trafik kazasında Prenses Diana ile hayatını kaybeden Dodi El Fayed’in dayısıydı.