Ünlü milyarder patladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü milyarder patladı

Trabzonspor taraftarı olan ünlü milyarder Nevzat Aydın, sert eleştirilerin hedefi haline gelen Abdullah Avcı'nın basın toplantısındaki haline isyan etti.

Yeni sezon için kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor sezona istediği gibi başlayamadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında evinde Rapid Wien'e 1-0'lık skorla mağlup olan Bordo-Mavili ekip, Süper Lig'deki ilk maçında da Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

Bu karşılaşmaların ardından eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Abdullah Avcı vardı. İstenen futbolun sahaya yansıtılamaması nedeniyle tepki alan tecrübeli hoca sonunda isyan etti.

Abdullah Avcı, Rapid Wien ile oynanacak rövan karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında çarpıcı sözler sarf etti.

Avcı, "İkinci kez geldiğimde Trabzonspor’un şampiyonluk şansı yoktu. Ulaşılabilir hedef 3.'lüktü ve bunu yakaladık. Kupada finalde kaybettik. Şampiyonluk ve Süper Kupa kazandık. Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Benim bir ailem var, çocuklarım var. Hakaretlere, çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Hak etmediğimi düşünüyorum. Bu saldırılar, Trabzonspor teknik direktörlük makamına yapılıyor. Sosyal medyacılarım ve hukukçularım takip ediyor" dedi.

Bu açıklamaların ardından Trabzonspor taraftarı olan ünlü milyarder Nevzat Aydın’dan flaş bir paylaşım geldi.

Aydın, "Daha yeni Trabzonspor’u şampiyon yapmış Abdullah Avcı’yı getirdiğimiz duruma bak. Birçok konuda hocayı eleştirebilirim ama bu nedir ya. Bu camia Şenol Hoca’yı da aynı şekilde kaç defa ne şekilde gönderdi biliyoruz. ‘Bu Trabzonsporumuzun hocası, destek olalım’ diyeceğimiz yerde daha ilk haftada hocanın geldiği hale bak. Yazık ya. Kimi getireceksiniz, hangi hocamızı beğenmişiz ki şu ana kadar?" ifadesini kullandı.

Nevzat Aydın'ın bu paylaşımının altına bazı taraftarlar tepki gösterirken, bazıları da destek oldu.

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