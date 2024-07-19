Ünlü milyarder seçim sonrası büyük tehlikeyi açıkladı

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık Seçimi Ankara’daki JW Marriott Hotel’de gerçekleşti.

Yapılan seçim sonucunda İbrahim Hacıosmanoğlu Mehmet Büyükekşi’yi geçerek yeni TFF Başkanı oldu.

Hacıosmanoğlu’nun bu sürpriz zaferi kadar Trabzonspor ve Samsunspor başkanlarının atışması da gündeme oturdu.

"BİZİ YANLIŞ YAPAR"

Seçim devam ettiği sırada kameralar karşısına geçen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım İbrahim Hacıosmanoğlu’na oy vermeyeceklerini ifade ederek, “Samsunspor camiasının Trabzonspor ile problemi olduğu için Trabzon adayına oy atmamız bizi yanlış yapar” dedi.

"ARAMIZDA BÖYLE BİR REKABET YOK

Yıldırım’dan kısa bir süre sonra konuşan Ertuğrul Doğan ise bu sözlere karşılık olarak, “Trabzonspor, dünyanın en büyük şehir takımı. Biz Samsunspor'u rakip olarak görmüyoruz. 4 büyük arasında bir rekabet var ama Samsunspor ile bizim aramızda böyle bir rekabet yok” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar üzerine sosyal medyada iki takımın taraftarları atışmaya başlarken ünlü milyarder Nevzat Aydın’ın paylaşımı görenleri şaşkına uğrattı.

37. HAFTA DA NE OLACAK?

İki başkan arasındaki atışmanın 37. haftada oynanacak olan Trbazonspor - Samsunspor maçına yansıyacağını belirten Nevzat Aydın Ankaragücü maçında olanları örnek gösterdi.

Aydın paylaşımında, “Başkan gayet net yanıtlamış, bence kibarlığından uzun bile anlatmış. Bu Anadolu takımlarının biraz sivrilince kendilerini Trabzonspor ile rakip hissetmesini ne yapmalıyız bilemedim. Bu arada 37. Hafta Trabzonspor-Samsunspor maçı var. Bakınız geçen sezon son maç Ankaragücü” sözlerini sarf etti.