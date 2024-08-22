Ünlü milyarder ve kızı süper yatta ölü bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü milyarder ve kızı süper yatta ölü bulundu

İtalya’da kıyıya 300 metre mesafede batan süper yatta kaybolan ünlü İngiliz milyarder ve kızından haber geldi. Arama kurtarma ekipleri milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızının cansız bedenlerini buldu.

İtalya’nın Palermo kentinde kıyıya 300 metre mesafede 56 metrelik süper yat şiddetli fırtına nedeniyle battı. Bayesian isimli yatta aralarında mürettebatın da olduğu 15 kişi kurtarılırken, 6 kişi kaybolmuştu.

İngiliz milyarder Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo enkazda aranıyordu.

İNGİLİZ MİLYARDER VE KIZI BULUNDU

Teknenin batığına ulaşılırken yapılan aramalar dün akşam saatlerinde sonuç verdi. Kayıp İngiliz milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah, Morgan Stanley International Başkanı Jonathan Bloomer'ın da aralarında olduğu 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Sicilya sivil koruma ajansı başkanı Salvatore Cocina, beşinci kişiyi kıyıya çıkarma çabalarının devam ettiğini söylerken, kayıp altıncı kişinin nerede olduğu bilinmiyor.

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