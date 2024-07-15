Ünlü milyarder yıkıldı

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Ünlü milyarder yıkıldı

2024 Avrupa Şampiyonası finalinde İngilizleri destekleyen Nevzat Aydın alınan mağlubiyet sonrası yıkıldı.

1 aydır devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası dün oynanan İspanya – İngiltere finali ile son buldu.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede İspanyollar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İspanya’ya galibiyeti getiren golleri 47. Dakikada Nico Williams ve 86. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti. İngiltere’nin tek golü ise 73. dakikada Cole Palmer’den geldi.

Bu sonuç ile birlikte İspanya 4. kez Avrupa Şampiyonu olurken İngiltere kupayı ilk kez kazanma fırsatını kaçırdı.

İngiltere’nin bu mağlubiyeti İngilizleri yıktığı kadar Türk milyarder Nevzat Aydın'ı da yıktı.

İngiltere'yi desteklemek adına efsane Gerrard formasıyla Berlin Olimpiyat Stadı'nda yerini alan Nevzat Aydın alınan mağlubiyet sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

Maçın ardından bir paylaşımda bulunan Nevzat Aydın "Halbuki şampiyonluk için çok motiveydik" dedi.

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