Ünlü milyarderden 100 çocuğuna ‘tek şartlı’ vasiyet!

Telegram uygulamasının kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Pavel Durov, Fransa'nın Le Point dergisine konuştu.Durov açıklamalarında büyük servetini babası olduğu 100'den fazla çocuğa bırakmayı düşündüğünü belirterek, üç farklı partnerden altı çocuğunun resmi babası olduğunu söyledi. Öte yandan aynı röportajda on beş yıl önce sperm bağışına başlayan Durov bu yolla 100'den fazla kadının hamile kaldığını dile getirdi.

30 YIL ŞARTI

Durov, servetini bağışlayacağını belirtti ancak çocuklarının 30 yıl boyunca servetine dokunmasını istemediğini de vurguladı. Bununla birlikte Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 13.9 milyar dolar değerinde.



''HEPSİ AYNI HAKLARA SAHİP OLACAK"

40 yaşındaki iş adamı röportajında "Çocuklarım arasında hiçbir fark gözetmediğimi belirtmek isterim. Doğal yollarla gebe kalanlar ve sperm bağışlarımdan gelenler var. Hepsi benim çocuğum ve hepsi aynı haklara sahip olacak" ifadelerini kullandı.