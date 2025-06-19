Ünlü milyarderden 100 çocuğuna ‘tek şartlı’ vasiyet!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü milyarderden 100 çocuğuna ‘tek şartlı’ vasiyet!

Telegram'ın sahibi Pavel Durov vasiyetini kaleme aldı. Bir şartla 100’den fazla çocuğa bırakacak.

Telegram uygulamasının kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Pavel Durov, Fransa'nın Le Point dergisine konuştu.Durov açıklamalarında büyük servetini babası olduğu 100'den fazla çocuğa bırakmayı düşündüğünü belirterek, üç farklı partnerden altı çocuğunun resmi babası olduğunu söyledi. Öte yandan aynı röportajda on beş yıl önce sperm bağışına başlayan Durov bu yolla 100'den fazla kadının hamile kaldığını dile getirdi.

30 YIL ŞARTI

Durov, servetini bağışlayacağını belirtti ancak çocuklarının 30 yıl boyunca servetine dokunmasını istemediğini de vurguladı. Bununla birlikte Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 13.9 milyar dolar değerinde.

''HEPSİ AYNI HAKLARA SAHİP OLACAK"

40 yaşındaki iş adamı röportajında "Çocuklarım arasında hiçbir fark gözetmediğimi belirtmek isterim. Doğal yollarla gebe kalanlar ve sperm bağışlarımdan gelenler var. Hepsi benim çocuğum ve hepsi aynı haklara sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Fenerbahçe'den imza açıklaması: Kongre için rota belli oldu
Fenerbahçe'den imza açıklaması: Kongre için rota belli oldu
Ünlü milyarderden 100 çocuğuna ‘tek şartlı’ vasiyet!
Ünlü milyarderden 100 çocuğuna ‘tek şartlı’ vasiyet!
RTÜK Başkanı’nın o ifadelerine CHP’den sert tepki geldi
RTÜK Başkanı’nın o ifadelerine CHP’den sert tepki geldi
Kenarda altını olanlara yeni hamle fırsatı!
Kenarda altını olanlara yeni hamle fırsatı!
Nihal Candan'ın kalbi durdu. Arkadaşı kötü haberi verdi
Nihal Candan'ın kalbi durdu. Arkadaşı kötü haberi verdi