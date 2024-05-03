Ünlü milyarderden Erden Timur'a destek. Ali Koç çok kızacak

Kaynak: GS Gazete
Ünlü milyarderden Erden Timur'a destek. Ali Koç çok kızacak
Yeni yönetimde yer almayacağı konuşulan Erden Timur'a sürpriz bir destek geldi.

25 Mayıs’ta sandık başına gidecek Galatasaray’da yönetim kurulu listeleri bugün divan kuruluna bildirildi.

Yeniden başkanlığa aday olan Dursun Özbek’in Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’a listede yer vermemesi dikkat çekti.

Bir süredir Galatasaray’da muhaliflerin hedefi haline gelen Erden Timur’un kırgınlıkları nedeniyle listeye girmek istemediği iddia edildi.

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Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray camiasının ünlü isimleri Erden Timur’u ikna etmek için harekete geçti.

Skoda'nın Türkiye sahibi Ahmet Yüce Ocaklı araya girerek Erden Timur’a devam etmesi yolunda telkinde bulundu.

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Erden Timur’un kararından dönüp dönmeyeceği henüz bilinmezken sürpriz bir isim de Erden Timur için harekete geçti.

İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç Erden Timur’a hem maddi hem de manevi olarak yardımda bulunacağının garantisini verdi.

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Ali Koç’un da akrabası olan İpek Kıraç Türkiye’nin en zengin 5. İnsanı olarak gösteriliyor.

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