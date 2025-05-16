Ünlü milyarderin feci ölümü: Her şey kızının gözleri önünde oldu

İspanya’nın kuzeyinde, Pamplona yakınlarındaki Iguzkitza kasabasında 62 yaşındaki İngiliz milyoner Paul Gerard Tustain motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Londra merkezli Bullion Vault’un kurucusu ve başkanı olan Tustain, A-12 otoyolu paralelinde seyreden NA-1110 yolunda motosikletiyle karşıdan karşıya gelen beyaz bir kamyonete çarpıştı. Olay sırasında Tustain’in kızı babasının arkasında seyahat ediyordu ve kazayı gözleriyle gördü.

KIZININ TANIKLIĞIYLA GERÇEKLEŞEN KAZA

Yerel polis yetkilileri, Tustain’in yolun yanlış tarafına geçtiğini ve kızının el işaretleriyle uyarmaya çalıştığını belirtti ancak kazanın önüne geçilemediğini açıkladı. Kızının şahit olduğu kazada, Tustain’in motosikleti kamyonetin önüne şiddetle çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmı ezilirken, kazanın gerçekleştiği yol kenarına parçalar saçıldı. Ambulans, itfaiye ve helikopter gibi acil müdahale ekipleri olay yerine hızlıca ulaştı ancak Tustain kurtarılamadı. Kamyonetin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİ VE AİLESİ

Paul Tustain, dünya çapında çevrimiçi külçe yatırım hizmeti sunan Bullion Vault’un yanı sıra Scotch viski sektöründe toplu kitle fonlaması yapan WhiskyInvestDirect.com’un da sahibiydi. Finans ve yatırım dünyasından önce, banka ve borsa sektörlerine yönelik orta ve arka ofis çözümleri sunan SAM Systems şirketini kurmuştu.

Tustain ve üç kardeşi İngiltere’de Cambridgeshire’daki Hartford köyünde büyüdü. Babası bir zamanlar borsa şirketi sahibiydi ancak 1970’lerde yaşanan piyasa çöküşü sonrası işini kaybetti.

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KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yerel yetkililer, ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi yapılacağını, Tustain’in yolun yanlış tarafına geçişinin sağlık sorunundan mı yoksa dikkatsizlikten mi kaynaklandığının araştırılacağını belirtti. Bullion Vault çalışanları yaşanan kayıptan derin üzüntü duyduklarını ve aileye destek mesajları gönderdiklerini ifade etti.

Kazanın gerçekleştiği Iguzkitza, Pamplona’ya yaklaşık 35 dakika uzaklıkta olup boğa koşusu festivaliyle ünlü bir bölge olarak biliniyor. Paul Tustain ve kızı, kaza öncesinde Logroño kasabasına seyahat ediyordu.