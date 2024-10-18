Ünlü milyarderin kaçırılan çocuklar Sırbistan’da bulundu

Sırbistan’da kaçırılan Rumen milyonerin üç çocuğu, Sırbistan polisi tarafından bulundu. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dačić, Rumen mevkidaşı Marijan Katalin Predoiu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kaçırılan çocukların bulunduğunu duyurdu. Bu olay, son günlerde Rumen kamuoyunu derinden etkilemişti.

KAÇIRMA OLAYI VE TUTUKLAMA

Bakan Dačić, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'nın Kriminal Polis Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlerinin, Rumen vatandaşı A.M. (54) hakkında yapılan şikâyet üzerine operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. A.M., 11, 9 ve 8 yaşındaki üç çocuğunu kaçırmakla suçlanıyor. Çocuklar, Sırbistan'ın Niş şehrinde bulunan Dimitrija Tucovića Caddesi'nde, babalarının kullandığı bir Mercedes aracında bulundu. Olay, Sırp telefon kartının aktif hale getirilmesinin ardından yalnızca 15 dakika içinde gerçekleşti.

KAÇIRMA PLANI ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ

Bakan Dačić, A.M.'nin çocuklarını kaçırdığı ve illegal yollarla Sırbistan'a getirdiği konusunda güçlü şüphelerin bulunduğunu ifade etti. A.M.’nin son bir ay içerisinde Sırbistan'a birkaç kez giriş yaptığı, ancak çocukların resmi olarak ülkeye girmediği bilgisi verildi. Polis, A.M. ile birlikte çok sayıda cep telefonu ve SIM kartına da el koydu.

ANNEYE GÖNDERİLEN MESAJLAR

Olayla ilgili daha önce yayımlanan görüntülerde, iki kız kardeş ve bir erkek kardeşin annelerine seslenerek, “Seninle gitmek istemiyoruz, babamızla kalmak istiyoruz” dedikleri dikkat çekti. Aile içindeki tartışmaların nedeni ise her iki ebeveynin de çocuklarına yaklaşma yasakları ve tehdit suçlamaları. Mahkeme kararları doğrultusunda, her iki ebeveyn de çocuklarla ilgili haklarını kaybetmiş durumda.

Rumen ve Sırp polisi, olayla ilgili koordineli çalışmalarına devam edecek. Kaçırılan çocukların babası, biyodizel üretimi gibi çevre dostu ürünler üreten bir şirketin kurucusu olarak tanınıyor.