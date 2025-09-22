Ünlü mizah yazarından Erdoğan’ı çılgına çevirecek açıklama! Eski liderlerle isim vermeden Cumhurbaşkanı'nı kıyasladı

Yönetmen Gani Müjde, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu. Burada dikkat çeken açıklamalar yapan Müjde, “Televizyonlarda yıllar önce Plastip Şov vardı, siyasetçilerle dalga geçilirdi, kimse ‘Kaldırın şunu’ demezdi. Yasemince’de Baş Bayan tipi vardı Tansu Çiller için, gözaltına alınmaya çalışılmadık. Demirel’e demediğimizi bırakmazdık, ama yine diyalog kurardı” İfadelerini kullandı.

Ünlü Yönetmen’in açıklamaları şu şekilde:

“10 TANE SAVCI GÖNDERİRİM DEMİYORDU”

“Televizyonlarda plastik şov vardı yıllar önce. Hatırlar mısınız bilmiyorum o dönemin siyasetçileriyle bütün gün dalga geçilirdi. Hiç kimsede o dönemde Show TV'nin patronu Erol Aksaydı sanıyorum arayıp da kaldırın olan şunu birazdan oraya 10 tane savcı gönderirim içinizden geçerim demiyordu.

“KİMSE BİZİ GÖZALTINA ALMAYA ÇALIŞMADI”

Keza biz Yasemince yazıyordum. Başbayan diye bir tip yaptık. Tansu Çiller vardı başta. Başbayan, haset onların komedisini yaptık. Bize kimse telefon açmadı. Kimse bizi gözaltına almaya çalışmadı.

Vay sen bir ülkenin başbakanına bunları nasıl yaparsın demedi. Genel hoşgörü aaa Süleyman Demirel.

“NELER YAZDIK NELER ÇİZDİK GAZETELERDE TELEVİZYONLARDA”

Yapmadığımız kalmadı Gırgır dergisinde adamla ilgili çizmediğimiz karikatür kalmadı. Ama ben Süleyman Demirel'i telefonla arardım Demirel telefonuma çıkardı.

Telefonuma çıkardı. Yani bütün DYP'li kadrolar neler yaptık onlara. Neler yazdık neler çizdik gazetelerde televizyonlarda. Hepsine muhabbetim vardı.”

YASEMİNCE’DE BAŞ BAYAN NEYİ ANLATIYORDU?

1990'lı yılların unutulmaz çocuk ve aile eğlence programı "İnce İnce Yasemince"de yer alan "Başbayan" skeçleri, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in abartılı bir parodisini konu ediniyordu.

Programın sunucusu ve yaratıcısı Yasemin Yalçın tarafından canlandırılan Başbayan Cansu karakteri, sakarlığı ve gaf yapmaya yatkınlığıyla dikkat çekiyordu. Skeçlerde Cansu'nun eşi Dozer ile sağ kolu Haset arasındaki ilişkiler ön plandaydı; Cansu deyimleri yanlış kullanarak komik durumlar yaratırken, Haset düzeltme girişimlerinde bulunuyor, Dozer ise saf ve sevgi dolu bir figür olarak rol alıyordu.

İlerleyen bölümlerde Cinnettin Yerbakan ve Şerbet Kazan gibi ek karakterler de skeçlere dahil edilerek koalisyon ve siyasi entrikalar mizahla işleniyordu.1995-1996 sezonunda Kanal D'de yayınlanan skeçler, güncel olaylara eleştirel bir bakış açısı getirerek seyircilere hem eğlence hem de hiciv sunuyordu.

Tansu Çiller'in başbakanlıktan ayrılmasıyla skeç adı "Boşbayan" ve ardından "Dışbayan" olarak değiştirildi. Yasemin Yalçın'ın bu tiplemeleri, dönemin siyasi ortamını yansıtan popüler bir hiciv aracı olarak hafızalara kazındı.

GANİ MÜJDE KİMDİR?

Türk mizah ve sinema dünyasının usta ismi Gani Müjde, 27 Kasım 1959'da İstanbul'da Kosova-Prizren göçmeni bir ailenin dördüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunu Tozkoparan semtinde geçiren Müjde, Güngören İzzet Ünver Lisesi'ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nde eğitim aldı; burada Lütfü Akad ve Metin Erksan gibi önemli isimlerden ders gördü.Kariyerine karikatürist olarak Gırgır ve Fırt dergilerinde başlayan Müjde, 12 Eylül Darbesi döneminde 17 gün gözaltında kaldı.

Daha sonra Laklak dergisinde editörlük yaptı, Limon dergisini kurdu ve Tükenmezkalem Film adlı yapım şirketini hayata geçirdi. Senarist, yönetmen, yapımcı ve sunucu olarak çok yönlü bir yol izleyen sanatçı, "Arabesk" (1989), "Kahpe Bizans", "Osmanlı Cumhuriyeti", "Hayat Bilgisi" gibi filmlerin yanı sıra "Ruhsar", "Pis Yedili" ve "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" (2022) dizilerinin senaryosunu kaleme aldı.

Sahne eserleri arasında Uğur Yücel ile "Müzikomedi" ve "Burası T.Ö.rkiye" tiyatro oyunları yer alıyor; ayrıca Komedi Türkiye programında jüri üyeliği yaptı.Özel hayatında oyuncu Belma Canciğer ile evli olan Müjde'nin Ece Su ve Arda adında iki çocuğu bulunuyor. Son dönemde ise Gülse Birsel ile skeç yazarlığı gibi projelerle gündemde olan Müjde, Türk eğlence sektörünün neşeli yüzlerinden biri olarak anılıyor.