Ünlü modacı futbolcu aşkıyla yakalandı. Kameralar çekince ‘ışık görmüş tavşan gibi’ oldular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü modacı futbolcu aşkıyla yakalandı. Kameralar çekince ‘ışık görmüş tavşan gibi’ oldular

Televizyon dünyasında ses getiren Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda oturan Yasemin Yılmaz, yeni sevgilisi, futbolcu Savaş Yılmaz ile birlikte kameralara yakalandığında ne yapacağını bilemedi ve panikledi.

"Yerli Rihanna" lakabıyla tanınan, kıvırcık saçları ve esmer teniyle dikkat çeken Yasemin Yılmaz, Muğlaspor'un futbolcusu Savaş Yılmaz ile geçtiğimiz akşam 2. Sayfa'nın kamerasına takıldı.

Evlerine doğru ilerlerken ansızın basın mensuplarıyla karşılaşan çift, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ünlü stilist Yasemin Yılmaz, kameralar karşısında görüntü vermekten kaçındı ve basın mensuplarını görünce "Lütfen kapatır mısınız" diyerek oradan ayrıldı.

Bununla birlikte, ikili arasındaki ilişkiyi de doğruladılar.5.jpg

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