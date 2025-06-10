Ünlü modacı pasaport kontrolünde tanınmadı! 9 saatlik estetik operasyonu olmuştu

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği estetik operasyonlarla gündemdeki yerini koruyor. Daha önce mide ameliyatı olan ve çeşitli estetik müdahalelerle büyük bir fiziksel değişim geçiren Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde tam 9 saat süren bir operasyonla adeta başka birine dönüştü.

"Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum" açıklamasıyla da dikkat çeken modacı, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ancak Saraçoğlu’nun yaşadığı bu büyük değişim, yurt dışına çıkmak isterken beklenmedik bir krize yol açtı.

Gülşah Saraçoğlu son haliyle dillere düştü!

Havalimanında pasaport kontrolü sırasında modacının mevcut yüzüyle pasaportundaki fotoğrafın uyuşmadığını fark eden polis memurları, Saraçoğlu’nu ayrı bir bölüme yönlendirdi. Burada kimliğini doğrulamak için parmak izi alınan Saraçoğlu, süreci şu sözlerle anlattı:

"Kimliğimdeki fotoğrafla polis memurunun camın arkasından çektiği fotoğraf uyuşmayınca, 'Parmak izine gidin' dendi. Ben de 'tamam' dedim."

Yapılan parmak izi taramasının ardından kimliği doğrulanan Saraçoğlu, gerekli izinleri alarak yurt dışına çıkış yaptı.