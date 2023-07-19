Ünlü model Gigi Hadid tatilde gözaltına alındı

Geçtiğimiz hafta arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile Cayman Adaları'na giden Gigi Hadid'in gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ünlü model Gigi Hadid tatilde gözaltına alındı

Cayman Adaları'nda arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile tatile giden Gigi Hadid'in tutuklandığı ortaya çıktı. Basına yansıyan haberlere göre Gigi Hadid ile McCarthy, 10 Temmuz'da Cayman Adaları'ndaki Owen Roberts Uluslararası Havaalanı'na gitti.

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Özel bir jetle seyahat eden iki arkadaşın bagajında gümrük görevlileri tarafından kapsamlı bir arama yapıldı. O arama sırasında da Hadid ile arkadaşı McCarthy'nin bavullarında az miktarda uyuşturucu madde bulundu.

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İkili, gözaltına alındı ve 12 Temmuz'da da mahkemeye çıkarıldı. Hadid ile McCarthy, suçlu bulundu ve 1000 dolar para cezasına çarptırıldı. Ancak iki arkadaş hapis cezası almadı. Hadid ile McCarthy daha sonra serbest kaldı.

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