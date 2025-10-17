Ünlü model ve reality TV yıldızı Pamela Genini’nin, 52 yaşındaki erkek arkadaşı Gianluca Soncin tarafından 24 kez bıçaklanarak vahşice öldürüldüğü iddia edildi.

Kan donduran olay, Salı gecesi Milano'daki bir dairede meydana geldi. Komşuların çığlıkları ve yardım çağrıları üzerine olay yerine gelen polis, Genini'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Il Giorno gazetesinin haberine göre, cinayet öncesinde Genini ve Soncin arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Saldırının ardından Soncin intihar girişiminde bulunarak boynunu iki kez kesti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Soncin'in durumu şu anda stabil. Soncin, Milano'daki Niguarda Hastanesi'nde tedavi altında.

“YARDIM EDİN! DİYEREK BAĞIRDI”

Yetkililer, Soncin'i tasarlayarak adam öldürme ve kadın cinayeti suçlamalarıyla yargılayacak. Soruşturma kapsamında komşuların ifadeleri alındı. Komşular, olaydan önce bir erkeğin daireye hızla girdiğini ve ardından şiddetli sesler duyduklarını belirtti. Bir komşu, Genini'nin ölümünden hemen önce "Yardım edin! Yardım edin!" diye bağırdığını ifade etti.