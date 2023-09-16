Ünlü model tanınmaz halde. Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu

Güzelliğini en iyi ifade etmek için som altından bir büstü yapılarak British Museum'da sergilenen Kate Moss, tanınmaz halde.

Ünlü model tanınmaz halde. Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu

Editör : Özlem KIRAL

Ünlü İngiliz model Kate Moss, babası ve arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bir yemekte objektiflere yansıdı. Bir ara restoranın dışına çıkan Moss, sigara içme alışkanlığını sürdürürken görüntülendi.

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49 yaşındaki Kate Moss'un yüzünün görüntüsünün eski halinden çok uzak olduğu ve bir hâyli kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü modelin bu fotoğraflarının ardından uzmanlar Moss'un son halini masaya yatırdı.

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SEBEBİ; KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI

Uzmanlar Kate Moss'un son görünümünün nedeninin; İngiliz modelin kötü alışkanlıklarından dolayı olduğunu ifade etti. Moss'un sigara, alkol kullanımının ve sabahın ilk ışıklarına dek süren partilere katılmasının fiziksel görünümünü etkilediği ileri sürüldü.

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Ünlü model güzelliğiyle öylesine nam salmıştı ki som altın bir büstü bile yapıldı. Hatta 400 bin sterline satışa çıkarılan o büst British Museum'da sergilendi.

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