Ünlü model ve oyuncu sokak tarzıyla yine olay oldu

Julia Fox son dönemde ilginç tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Fox son olarak CFDA Moda Ödülleri gecesinde giydiği elbise ile epey konuşulmuştu.

Ünlü rapçi Kanye West'in eski sevgilisi Fox, bu kez sokak tarzı kıyafetleriyle gündem oldu.