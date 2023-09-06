Ünlü modelden üzücü açıklama: Bir ayağım çukurda

Linda Evangelista, yıllar sonra bir açıklamada bulunarak son beş yılda iki kez kansere yakalandığını söyledi

Ünlü modelden üzücü açıklama: Bir ayağım çukurda

1990'lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan, yıllardır gözlerden uzakta yaşayan 58 yaşındaki Linda Evangelista, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.

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ÇARE OLARAK İKİ GÖĞSÜNÜ ALDIRDI

Linda Evangelista, son beş yılda iki kez meme kanserine yakalandığını ve çare olarak iki göğsünün de alındığını ilk kez açıkladı.

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HASTALIĞI TEKRARLADI

Linda Evangelista, kendisine ilk teşhisin 2018'de yıllık Mamografi çekiminden sonra konulduğunu söyledi. Evangelista, göğsünde bir tümör teşhis edildiğini ve bunun da kötü huylu olduğunun belirlendiğini anlattı.

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"HER ŞEYİ GERİDE BIRAKMAK İSTEDİM"

Linda Evangelista, "Sağlığımla ilgili başka durumlar da vardı. Bu yüzden hiç tereddüt etmedim. Doktoruma iki göğsümü de almasını söyledim. Her şeyi geride bırakmak ve bununla bu şekilde başa çıkmak istedim" dedi.

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"BİR AYAĞIMIN ÇUKURDA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Şu anda iyi olduğunu söyleyen Linda Evangelista, durumunu da herkesin kolay yapamayacağı bir şekilde ifade etti ve şunları söyledi: Biliyorum ki bir ayağım çukurda ama ben tam anlamıyla bir tür kutlama modundayım.

Linda Evangelista sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Korkunç sağlık sorunlarının üstesinden geldim. Şu anda bulunduğum yerde olmaktan mutluyum ve kitabımı kutluyorum. Hayatta olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra gelecek her şey bunların bonusudur.

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