Ünlü modelin kızıyla pozuna beğeni yağdı

Kızıyla pozuna beğeni yağdı

Ambrosio’ya tatilde 12 yaşındaki oğlu Noah, iş ortağı Gisele Coria ve kız kardeşi Aline de eşlik ediyor. Ancak, Noah paylaşımda yer almadı.

Ambrosio’nun iki çocuğu da 2018’de ayrıldığı eski nişanlısı Jamie Mazur ile olan birlikteliğinden dünyaya geldi.

Ünlü model, birkaç gün önce de kırmızı mayosuyla Kauai Adası’nda deniz ve güneşin tadını çıkarırken çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu görüntüler, ‘Sahil Güvenlik’ dizisinde kırmızı mayosuyla hafızalara kazınan Pamela Anderson’ı anımsattı.