Ünlü modelin kızıyla pozuna beğeni yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü modelin kızıyla pozuna beğeni yağdı

Brezilyalı ünlü süper model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Hawaii’de tatil yapıyor. 43 yaşındaki model, 15 yaşındaki kızı Anja ile birlikte tatil pozları verdi. Kauai Adası’nda bir doğal gölete giden Ambrosio, bu anları “Soğuk gölet terapisi” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Kızıyla pozuna beğeni yağdı

Ambrosio’ya tatilde 12 yaşındaki oğlu Noah, iş ortağı Gisele Coria ve kız kardeşi Aline de eşlik ediyor. Ancak, Noah paylaşımda yer almadı.

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Ambrosio’nun iki çocuğu da 2018’de ayrıldığı eski nişanlısı Jamie Mazur ile olan birlikteliğinden dünyaya geldi.

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Ünlü model, birkaç gün önce de kırmızı mayosuyla Kauai Adası’nda deniz ve güneşin tadını çıkarırken çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu görüntüler, ‘Sahil Güvenlik’ dizisinde kırmızı mayosuyla hafızalara kazınan Pamela Anderson’ı anımsattı.

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