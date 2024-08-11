Ünlü muhabir Bodrum gecelerinde

Bodrum'un eşsiz güzellikleri arasında, denizin ve doğanın tadını çıkaran Kepsutlu, paylaştığı fotoğraflarla adeta bir görsel şölen sundu.

Gecenin karanlığında parlayan yıldızlar ve denizin sakinliği, Kepsutlu'nun fotoğraflarında büyüleyici bir atmosfer oluşturdu.

Benan Kepsutlu, bu paylaşımlarına “dünyadan uzak” notunu ekleyerek, takipçilerine huzurlu ve dingin anlarını gösterdi.

Kepsutlu'nun "dünyadan uzak" notu, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve birçok beğeni topladı. Bu paylaşım, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için adeta bir ilham kaynağı oldu. Kepsutlu'nun huzur dolu anları, takipçilerine de aynı duyguları yaşattı.

Bodrum'un gece hayatının ve doğal güzelliklerinin tadını çıkaran Kepsutlu, bu anları sosyal medya üzerinden paylaşarak, takipçilerine de bu güzellikleri deneyimleme fırsatı sundu.

Kepsutlu'nun paylaşımları, Bodrum'un ne kadar özel bir yer olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BENAN KEPSUTLU KİMDİR?

Benan Kepsutlu, gazeteci ve televizyon sunucususu.

Yeditepe Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinde çift ana dal yaparak mezun oldu.

1991-2001 yılları arasında İtalya'da İtalyanca eğitimi almış ve yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü'nde tamamladı.

Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yaptı.

Kariyerine Kanal D Haber ve CNN Türk'te muhabir olarak başlayan Kepsutlu, televizyon haberciliği eğitimi için Londra'da BBC News'e kabul edildi.

TRT Türk'ün Erbil bürosunu kurmuş ve ilk temsilcisi olmuştur. 2010 yılında Habertürk'e haber editörü ve program sunucusu olarak transfer oldu.

Görevleri süresince İsrail, Filistin, Irak, Gürcistan, Afganistan, Pakistan, Suriye, Mısır, Ermenistan, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsviçre, Yunanistan, Malezya ve Kırgızistan gibi birçok ülkede çalışmış ve özel haber dosyaları hazırladı.

Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Yeni Medya bölümlerinde ders vermekte ve CNK Global bünyesinde NATO karargahlarında medya ve stratejik iletişim danışmanlığı yaptı.