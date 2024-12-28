Ünlü müzik grubunun bir üyesi daha hayatını kaybetti. Bir zamana damga vurmuşlardı

Bir döneme damga vuran ünlü grup Modern Folk Üçlüsü’nün önemli ismi Selami İbrahimgil, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü televizyon sunucusu Bülend Özveren’in eşi Sebla Özveren acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"BUGÜN SELAMİ KARAİBRAHİMGİL’İ KAYBETTİK"

Özveren, yaptığı paylaşımda,

“Ülkemizin en önemli gruplarından biriydi. 3’üde yakın dostumuzdu. Bugün Selamı Karaibrahimgil’i kaybettik. Uzun zamandır hastaydı. Eşi ile zaman zaman konuşuyorduk. O kadar üzüldüm ki.. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Modern Folk Üçlüsü.Ülkemizin en önemli gruplarından biriydi.3ü de yakın dostumuzdu.Bugün Selamı Karaibrahimgil ‘ i kaybettik.Uzun zamandır hastaydı.Eşi ile zaman zaman konuşuyorduk.O kadar üzüldüm ki..Nur içinde yatsın.Mekanı cennet olsun???? pic.twitter.com/nbaeihLEfR — Sebla Özveren (@seblaozveren1) December 28, 2024

SELAMİ İBRAHİMGİL KİMDİR?

Mehmet Selami Karaibrahimgil 15 Kasım 1944’te dünyaya gelmiştir. müzisyen, bürokrat. Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde yapmış, lise tahsilini ise babasının görevi nedeniyle Anadolu'nun değişik şehirlerinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunudur. 1972 yılında Turizm Bakanlığına girmiş, çeşitli kademelerde görev yapmıştır. 1987-1992 yılları arasında Londra’da, 1996-2001 yılları arasında New York’ta turizm ataşesi olarak görev yapmıştır. 2002 Mart ayında Tanıtma Genel Müdürlüğü görevine atanmış, Mayıs 2005'e kadar 3 yılı aşkın bir süre bu görevde kalmıştır. Selami Karaibrahimgil 65 yaşını kutladığı 2009 yılında emekli olmuştur.

Selami Karaibrahimgil aynı zamanda “Geleneksel Halk” ezgilerini çok seslendirerek ün kazanan Modern Folk Üçlüsü müzik topluluğunun bir üyesi olup, Modern Folk Üçlüsü’nün diğer üyeleri Ahmet Kurtaran ve Doğan Canku ile birlikte, 35 ülkede 400'ün üzerinde konser, TV-radyo programı, festival ve yarışmaya katılarak, Türkiye’yi bir “Kültür Elçisi” olarak temsil etmişlerdir. Seoul Şarkı yarışmasında 1978’de Nükhet Duru ile ‘En iyi Performans’ ödülünü kazanmış, 1981’de ise İrlanda’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’na Türkiye’yi temsilen Ayşegül Aldinç ile birlikte katılmışlardır. 2009 yılında 40. sanat yılını kutlayan Modern Folk Üçlüsü bu güne kadar çeşitli gazete, dergi ve müzik otoritelerince 9 kez yılın topluluğu seçilmişlerdir. Topluluğun; 5 LP’si, 14 adet 45’liği ve 7 CD’si ve 2 DVD'si bulunmaktadır. Selami Karaibrahimgil evli ve 1 çocuk babası olup, aynı zamanda ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil’in amcasıdır.