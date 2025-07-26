Ünlü müzisyene eski eşinden şok suçlama

Çekya'da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu Veronika Zilkova'nın eski sevgilisi müzisyen Josef Holomac, bu kez özel hayatıyla gündemde. Holomac’ın yıllar önce evli olduğu ve kendisinden 16 yaş küçük olan eski eşi Martina Holomacova, kamuoyuna yaptığı açıklamayla müzisyeni uzun süreli psikolojik şiddetle suçladı.

Martina Holomacova’nın iddiaları, Çek basınında Blesk gazetesine verdiği demeçle ortaya çıktı. Holomacova, açıklamasında “Evet, evliliğimizin kilise tarafından geçersiz sayıldığını doğrulayabilirim” diyerek yaşadığı süreci anlattı. Boşanmanın ardından sessizliğini bozan kadın, mahkeme sürecinde eski eşinin kendisine yıllarca manevi baskı uyguladığını ve bu durumun kanıtlandığını belirtti. “Yıllarca sessizce acı çektim. Boşanma benim için bir kurtuluş oldu” ifadelerini kullandı.

Çekya’da kilise mahkemeleri tarafından alınan iptal kararı, evliliğin dini anlamda hiç gerçekleşmemiş sayılması anlamına geliyor. Bu karar, ülkede nadiren uygulanan fakat geçerliliği olan bir hukuk mekanizması olarak biliniyor.

HOLOMÁČ İDDİALARI REDDETTİ

Josef Holomac ise eski eşinin iddialarına sert yanıt verdi. "Henüz elime ulaşan bir karar yok. Hiçbir zaman manipülatif biri olmadım, hâlâ da değilim" açıklamasında bulunan Holomac, kilise boşanmasının kendisi için bir önem taşımadığını, esasen resmi olarak boşanmış olmalarının yeterli olduğunu ifade etti.

Müzisyen, “Eski eşimi üç yıldır görmüyorum. Neden hâlâ bu meseleyi kurcalıyor, anlayamıyorum” diyerek sürece karşı mesafeli bir tutum sergiledi. Holomac’ın sözlerinden yansıyan soğukkanlı tavır, kamuoyunun dikkatini çekse de iddiaların ciddiyeti göz ardı edilecek gibi görünmüyor.

Bu gelişmelerin ardından kamuoyu, Holomac’ın geçmişteki özel hayatına daha dikkatli bakmaya başladı. Özellikle geçmiş ilişkilerinde benzer örüntülerin olup olmadığı sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

ÜNLÜ OYUNCUYLA İLİŞKİSİ GÜNDEMDEN DÜŞMEMİŞTİ

Veronika Zilkova ile olan birlikteliği nedeniyle magazin basınında sıkça yer bulan Holomac, ünlü oyuncuyla üç yıl süren bir ilişki yaşamıştı. Ayrılığın ardından yaptığı açıklamada, oyuncuya hâlâ büyük saygı duyduğunu ancak ilişkinin "tek bir mesajla" sona ermesinin kendisini derinden üzdüğünü belirtmişti.