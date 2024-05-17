Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım

Dünyaca ünlü Napolyon Kirazı'nın hasadı için Denizli'nin Honaz ilçesinde hareketli günler yaşanıyor.
Erkenci kirazların hasadının tamamlanması sonrası, bu hafta sonu ise Napolyon Kirazı'nın hasadı başlayacak.
Honaz ilçesinde yaklaşık 1000 ton erkenci kiraz üretilirken, hasadı başlayacak Napolyon Kirazı da özgün tadı ve aromasıyla biliniyor. Bölgenin tarımında önemli bir yer tutan kirazın çekirdek ve sapının ilaç sektöründe kullanılması da dikkatleri çekiyor.
Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, bu yıl Napolyon kirazı hasadından yaklaşık 6-7 bin ton verim beklediklerini söyledi.
Yelek, geçen yıla kıyasla doğal ve iklimsel etmenlerden sebep olarak yaklaşık yüzde 30'luk bir düşüş yaşandığını belirtti.
Çiftçilerin bu yılki fiyatlandırmadan umutlu olduklarını vurgulayan Başkan Yelek, “Napolyon Kirazı'nın dayanıklılığı ve özgün lezzetiyle talep görmesi, çiftçilerin gelecek için umutlarını korumalarına neden oluyor.
Napolyon Kirazı hasadıyla birlikte, Honaz ilçesi hem yerel hem de ulusal pazarda adından sıkça söz ettirecek ve bölgenin tarımsal potansiyelini bir kez daha ortaya koyacak” diye konuştu.