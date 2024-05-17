Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım

Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım
Kaynak: İHA
Denizli'nin Honaz ilçesinde Napolyon Kirazı'nın hasadı için geri sayım başlarken, bu yıl yaklaşık 6-7 bin ton verim bekleniyor.
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Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım 1

Dünyaca ünlü Napolyon Kirazı'nın hasadı için Denizli'nin Honaz ilçesinde hareketli günler yaşanıyor.

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Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım 2

Erkenci kirazların hasadının tamamlanması sonrası, bu hafta sonu ise Napolyon Kirazı'nın hasadı başlayacak.

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Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım 3

Honaz ilçesinde yaklaşık 1000 ton erkenci kiraz üretilirken, hasadı başlayacak Napolyon Kirazı da özgün tadı ve aromasıyla biliniyor. Bölgenin tarımında önemli bir yer tutan kirazın çekirdek ve sapının ilaç sektöründe kullanılması da dikkatleri çekiyor.

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Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım 4

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, bu yıl Napolyon kirazı hasadından yaklaşık 6-7 bin ton verim beklediklerini söyledi.

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Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım 5

Yelek, geçen yıla kıyasla doğal ve iklimsel etmenlerden sebep olarak yaklaşık yüzde 30'luk bir düşüş yaşandığını belirtti.

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Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım 6

Çiftçilerin bu yılki fiyatlandırmadan umutlu olduklarını vurgulayan Başkan Yelek, “Napolyon Kirazı'nın dayanıklılığı ve özgün lezzetiyle talep görmesi, çiftçilerin gelecek için umutlarını korumalarına neden oluyor.

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Ünlü Napolyon kirazı hasadı için geri sayım 7

Napolyon Kirazı hasadıyla birlikte, Honaz ilçesi hem yerel hem de ulusal pazarda adından sıkça söz ettirecek ve bölgenin tarımsal potansiyelini bir kez daha ortaya koyacak” diye konuştu.

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