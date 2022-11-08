Ünlü organizatör Banu Noyan'dan sürpriz evlilik

Türkiye’nin en ünlü organizatör ve iletişim uzmanlarından Banu Noyan, sürpriz bir nikah töreniyle Ankara’da evlendi. Banu Noyan ile bürokrat eşi Tulga Aktaç’ın nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı.

Kızı Banu Miray Noyan ve birkaç dostuyla birlikte Ankara’ya giden Banu Noyan, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın makam odasında nikah defterine imza attı. Emine Töredi, Yasemin Gazanker ve Uğur Gazanker’in şahitliğini yaptığı çiftin nikahında damat Tulga Aktaç’ın oğlu Efe Aktaç da hazır bulundu.

Nikah öncesi Banu Noyan’la birlikte bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Tulga Aktaç, “İnsanın ömrünün en önemli olayı iyi bir eş seçmesi” şeklinde mutluluğunu dile getirdi. Tulga Aktaç, altı gün önce de Banu Noyan’ın bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, “Aşkım ne güzel de bakarmış” paylaşımında bulunmuştu. Banu Noyan’ın kızı Banu Miray Noyan, nikah töreninin ardından, “Annesini evlendirmek herkese nasip olmaz” diyerek paylaşımda bulundu.