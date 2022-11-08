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Ünlü organizatör Banu Noyan'dan sürpriz evlilik

Ünlü organizatör, medya iletişim uzmanı ve koreograf Banu Noyan bürokrat Tulga Aktaç ile Mansur Yavaş'ın kıydığı sürpriz bir nikahla Ankara'da evlendi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 11:30
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Ünlü organizatör ve İletişim uzmanı Ankara'da sürpriz bir evlilik yaptı

Ünlü organizatör Banu Noyan'dan sürpriz evlilik
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Türkiye’nin en ünlü organizatör ve iletişim uzmanlarından Banu Noyan, sürpriz bir nikah töreniyle Ankara’da evlendi. Banu Noyan ile bürokrat eşi Tulga Aktaç’ın nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı.

Kızı Banu Miray Noyan ve birkaç dostuyla birlikte Ankara’ya giden Banu Noyan, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın makam odasında nikah defterine imza attı. Emine Töredi, Yasemin Gazanker ve Uğur Gazanker’in şahitliğini yaptığı çiftin nikahında damat Tulga Aktaç’ın oğlu Efe Aktaç da hazır bulundu.

Nikah öncesi Banu Noyan’la birlikte bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Tulga Aktaç, “İnsanın ömrünün en önemli olayı iyi bir eş seçmesi” şeklinde mutluluğunu dile getirdi. Tulga Aktaç, altı gün önce de Banu Noyan’ın bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, “Aşkım ne güzel de bakarmış” paylaşımında bulunmuştu. Banu Noyan’ın kızı Banu Miray Noyan, nikah töreninin ardından, “Annesini evlendirmek herkese nasip olmaz” diyerek paylaşımda bulundu.

 

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