Ünlü oryantal Tanyeli hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oryantal Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oryantal Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. 2023'te pankreas kanseri teşhisini nedeniyle tedaviye başlayan Tanyeli, 2,5 yıldır hastalıkla mücadele ediyordu. Entübe edildiği öğrenilen yoğun bakımda tedavisi devam eden Tanyeli'den acı haber geldi.

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TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 51 yaşındaydı. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kalmıştır. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya gelmiştir.

İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başlamıştır. Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı.

Tanyeli'nin, Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunmaktadır.

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