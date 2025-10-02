Ünlü otomotiv devi o modelin satışını durdurdu! Kimse bunu beklemiyordu

Mitsubishi Avrupa CEO’su Frank Krol, yaptığı açıklamada Colt’un satışlarının kısa süre içinde sona ereceğini belirterek, “Colt’u, markamızın geçmişini ve imajını daha iyi yansıtacak gövde tipleri üretmek için emekliye ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK SATAN MODELİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Colt’un Avrupa’da satışa sunulduktan sonraki ilk 8 ay boyunca Mitsubishi’nin en çok satan modeli olması dikkat çekmişti. Ancak şirket, son yıllarda özellikle SUV segmentine yönelme stratejisiyle biliniyor. Nitekim yeni Eclipse Cross’un tanıtımında Krol, Avrupalı müşterilerin daha çok pratik gövde tiplerini tercih ettiğini vurgulamıştı.

CLIO TABANLI COLT TARİHE KARIŞIYOR

Mitsubishi, 2023 yılında Renault iş birliği kapsamında Colt’u yeniden pazara sunmuştu. Renault Clio platformu üzerine inşa edilen model yaklaşık iki yıldır satıştaydı. Ancak alınan bu kararla birlikte, yeni Clio tabanlı bir Colt’un yollara çıkmayacağı kesinleşti.

RENAULT İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Colt’un fişi çekilse de Mitsubishi’nin Renault destekli yeniden yapılanma süreci hız kesmeden sürüyor. Markanın ürün gamında hâlihazırda Renault Captur tabanlı ASX ile Renault Symbioz’dan türetilen Grandis modelleri yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Eclipse Cross’un da Renault Scenic E-Tech altyapısı üzerine geliştirildiği biliniyor.