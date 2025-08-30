Ünlü otomotiv devine dava şoku



Brezilya İş Mahkemesi, Alman otomotiv devi Volkswagen hakkında önemli bir karara imza attı 1970’li ve 1980’li yıllarda Amazon bölgesindeki bir çiftlikte işçilerin kölelik benzeri koşullarda çalıştırıldığı gerekçe gösterilerek Volkswagen’e 30 milyon dolar toplu manevi tazminat cezası kesildi.

Mahkeme kararına göre, işçiler orman temizliği ve mera hazırlama gibi işlerde düzensiz sözleşmelerle görevlendirildi. Ayrıca, işçilere silahlı muhafızlar tarafından gözetim uygulandı, güvencesiz barınma koşullarında yaşamaları zorunlu hale getirildi, yetersiz gıda temin edildi ve borç esareti sistemine sokuldular.

30 MİLYON DOLAR MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ.

Volkswagen'in çiftlikteki koşullarının, köle emeği olarak yasal tanıma girdiği Brezilya İş Mahkemesi tarafından doğrulandı. Mahkeme dosyalarında, işçilerin sıtma gibi hastalıklarla mücadele ederken tıbbi yardım alamamaları da yer aldı. Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, kararında, söz konusu çiftlikteki şartların kölelik tanımına uyduğunu belirtti. Bunun sonucunda, Volkswagen’e 30 milyon dolar manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Öte yandan şirket, konuya ilişkin temyiz başvurusu yapacağını duyurdu.