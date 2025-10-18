Otomotiv piyasasında, tasarımsal özellikleri ve donanımı sebebiyle tercih edilen markalardan biri olarak önplana çıkan Ford’un geri çağırma kararı yankı uyandırdı. Şirket, ABD genelinde 625 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldığını duyurdu.



ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada belirtildiğine göre; 332 bin 778 adet Ford Mustang, emniyet kemeri parçalarındaki olası arıza gerekçesiyle, 291 bin 901 adet F-250, F-350 ve F-450 Super Duty kamyon modeli ise arka görüş kamerası ekranında görüntü kaybı riski nedeniyle geri çağrılıyor.

Listelenen bu sorunların araç sahiplerinin sürüş güvenliği açısından oluşturabileceği olası tehlikelere karşı Ford tarafından acil olarak servis kampanyasına dahil edildi.

GÜNCELLEME VE ONARIM ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

NHTSA’nın duyurusuna göre, Ford bayileri geri çağrılan Super Duty modellerindeki görüntü işleme modülünü yazılım güncellemesiyle ücretsiz olarak onarımını sağlayacak. Öte yandan emniyet kemeri arızası olduğu belirlenen araçlarda ise kemer bileşenleri kontrol edilip gerekirse değiştirilecek. Bununla birlikte araçlarda kemer kablolarına temas eden halı bölümleri de olası aşınma riskini önlemek için kaldırılacak. Şirket, araç sahiplerine en kısa sürede yetkili servislere başvurmaları çağrısı yaptı.