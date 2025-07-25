Ünlü otomotiv markası satışlarını durdurdu!

Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yönelik yapılan güncellemenin ardından, Tesla Türkiye’den konuya ilişkin kritik bir açıklama geldi.

Şirket, hali hazırda siparişi bulunan müşterilerinin baz fiyatlarının koruyacağını belirtmesi baz fiyatlara da zam geleceğinin sinyali olarak yorumlandı. Öte yandan şirket temmuz ayı için planlanan yeni araç listelemelerinin de geçici olarak duraklatıldığını kaydetti.

SİPARİŞİ OLAN DA ZAMDAN ETKİLENECEK

Tesla tarafından yapılan açıklamada, siparişi bulunan müşterilerin yalnızca güncel ÖTV oranından etkileneceği, bunun dışında fiyat değişikliğine gidilmeyeceği belirtildi.

BU KİŞİLER İSE KARAR KAPSAMI DIŞINDA

Tesla tarafından yapılan açıklamada, siparişi bulunan müşterilerin yalnızca güncel ÖTV oranından etkileneceği, bunun dışında fiyat değişikliğine gidilmeyeceği belirtilerken Şirket söz konusu kararı, "mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmış bir iyi niyet göstergesi" olarak tanımladı.Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşteriler ise bu değişiklikten etkilenmeyecek.

TEMMUZ AYI LİSTEMESİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU



Açıklamada konuya ilişkin " ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; Lütfen takipte kalın" ifadeleri yer aldı.

