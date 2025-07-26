Ünlü otomotiv markasının fiyatlarında ani yükseliş!

ÖTV‘de yapılan düzenlemenin ardından Tesla model Y’nin Türkiye fiyatlarına zam uygulandı. Yeni ÖTV oranlarına göre belirlenen başlangıç fiyatları gelecek hafta başlayacak olan envanter listelemeler ile birlikte güncellenecek.

ÖTV düzenlemesinin ardından Tesla Model Y'nin SR ve LR versiyonları arasındaki fiyatları nasıl etkisi altına alacağı konuşuluyordu. Yapılan düzenlemeyle birlikte her iki versiyonunda %25’lik dilime dahil edilmesi öngörülürken Tesla ÖTV artışının ardından fiyatlara kendi zamlarını da ekleyerek durumu bambaşka bir boyuta taşıdı.



Tesla‘dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;