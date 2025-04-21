Ünlü oyuncu 16 yıl sonra setlere dönmeye karar verdi

Oyunculuğa uzun bir ara veren Arzum Onan, 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandırmasının ardından yeniden ekranlara dönüyor.
Arzum Onan, tam 16 yıl aradan sonra “Bi Umut” filmiyle izleyici karşısına çıkacak.
Film, hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz, konuşamayan ve felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın gerçek hayat hikâyesini konu alıyor. Çekimleri Antalya’da başlayan filmde Arzum Onan, Gülsüm Kabadayı’nın yakın arkadaşı Fatma karakterine hayat verecek.
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Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği, senaryosunu ise Mert Dikmen ve Mustafa Uslu’nun kaleme aldığı “Bi Umut”, 2025 yılının sonunda sinemaseverlerle buluşacak.
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Zengin oyuncu kadrosunda Arzum Onan’ın yanı sıra Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan, Levent Ülgen, Leon Kemstach, Celal Öztürk, Hayat Van Eck ve Gürberk Polat yer alıyor.