Ünlü oyuncu 28 aylık oğlunu kaybetti: Yaşamak ne zormuş be oğlum

Editör: Ersoy Özdem

Tiyatro ve sinema oyuncusu olarak çeşitli projelerde rol alan, 'Kaygısızlar' dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan ve aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu hayatını kaybetti.

Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

"YAŞAMAK NE ZORMUŞ BE OĞLUM..."

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"1 Ekim 2020 Perşembe, annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023 Pazar, 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; Yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. Ne dündü be, ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum."