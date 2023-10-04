Ünlü oyuncu 5 saatte tanınmaz hale geldi. Görenler ne diyeceklerini şaşırdı

Hangover filmiyle de hafızalara kazınan yakışıklı aktör Bradley Cooper bambaşka birine dönüştü. 48 yaşındaki aktörün değişimine görenler inanamadı.

Ünlü oyuncu 5 saatte tanınmaz hale geldi. Görenler ne diyeceklerini şaşırdı

Editör: Osmancan EROK

İzleyenleri kahkaya boğan Hangover filminin yanı sıra Keskin Nişancı, Limitsiz, Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper'ın yeni filmi Maestro, Venedik Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. 7 dakika ayakta alkışlanan filmin çekimleriyle ilgili detaylar paylaşıldı.

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Yakışıklı aktörün yeni filmi Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor. Film yılın en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Oscar'ın da güçlü adayları arasında sayılıyor.

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Filmin başrol oyuncusu olan Bradley Cooper, Leonard Bernstein'ı canlandırıyor. ABD'li aktör, rolüne bürünmek bambaşka birine dönüştü.

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Görenlerin tanıyamadığı oyuncunun, 70 yaşındaki ünlü bestekara dönüşmek için 5 saatten uzun bir süre harcadığı açıklandı.

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Birçok filmde unutulmaz işlere imza atan Kazu Hiro ve ekibi, Cooper'u plastik makyaj sayesinde tanınmaz hale getirdi. Gece 1'de sete gelip çalışmalara başlayan Hiro ve ekibi, 48 yaşındaki Cooper'ı 70 yaşındaki Bernstein'e dönüştürmeyi başardı.

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