Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan sevilen oyuncu Açelya Akkoyun, sevenlerine yürek dağlayan bir haber verdi.

Ünlü isim, Instagram hesabından çok sevdiği ağabeyi Demokan Akkoyun’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir süredir yeni bir projede yer almayan, “Ekmek Teknesi” ve “Doksanlar” gibi dizilerin vazgeçilmez yüzü Açelya Akkoyun, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gözyaşlarına boğdu.

AĞABEYİ DEMOKAN AKKOYUN HAYATA VEDA ETTİ

52 yaşındaki başarılı oyuncu, duygusal bir mesajla ağabeyinin vefatını açıkladı:

''Canım abim, bugün melek oldun. Hayatım boyunca hep bana doğruyu, iyiyi bulmam için; kendi yapamadıkların üzerinden bile “Sen yap!” diyerek yol gösterdin. Verdiğin akılla, verdiğin güvenle kendimi hep güçlü hissettim. Kardeşin olabilmek; koskoca bir dağın altında, güvenle keyif yapabilmekti benim için.

Seni çok özleyeceğim; ama bil ki duygun ve o güzel ellerin, son ana kadar birlikteliğimizin en büyük şahidiydi. Biz hiç ayrılmadık doğduğumuz günden beri ve Allah’ıma şükrediyorum, son ana kadar yan yanaydık! Seni sevmeye devam edeceğim benim sanatçı ruhlu abim... Anneme babama selam söyle; onları çok sevdiğimi söyle. Mekânın cennet olsun canım abim.''Acı haberin ardından ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce taziye mesajı yağdı.

Akkoyun ağabeyinin doğum gününde yaptığı paylaşımda, “Bu dünyadaki bütün bağlar çok kıymetli, kardeş bağın biraz altını çizmek isterim size, kardeş bağı ,aidiyetin içindeki en kıymetli keşif duygusu oldu benim hayatımda, annemle babamın kendilerine ait direkt parçası iken kardeşinle kimlerden hangi özellikleri aldığını arayıp oraları buluşturup orada yeni bizi oluşturma heyecanı, Demokan da benim için çok anlam, sevgi dolu ve eğlenceli oldu.

Hani ikizler için hep derler ya birbirini hisseder diye,inanın bütün kardeşler birbirini hisseder ben bu hayatta bunu yaşadım bunu gördüm elbette hayat “koşullu sevginin” daha konforlu olduğunu söyler bize ama bazen koşulsuz duygular sevgiye daha çok götürüyor insanı. Seni sevmek çok keyifli canım abim, seninle birlikte olduğumda, bir ağaç gibi gölgenin altında oturmak isterim. Ama aynı zamanda, rüzgar gibi özgür olmanı dilerim seni seviyorum,iyi ki doğdun” ifadelerini kullanmıştı.

AÇELYA AKKOYUN KİMDİR?

Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 tarihinde Adana’da doğmuş Türk oyuncu ve sunucudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu, öğrencilik yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda altı sezon boyunca sahnede yer aldı.

Televizyon kariyerine 1997’de “Böyle mi Olacaktı?” dizisinde Ayşe Akman karakteriyle adım atmış, ardından “Ekmek Teknesi”, “Gülşen Abi”, “Doksanlar”, “Hırsız Polis”, “Yarım Elma” gibi pek çok sevilen dizide rol aldı.

Aynı zamanda sunuculuk yapmış; “4x4”, “Çocuktan Al Haberi” gibi programları ekrana taşıdı.

Bir dönem oyuncu Civan Canova ile evli kaldı, 2006 yılında iş insanı Enis Cergel ile evlendi ve bu evlilikten Alya Deniz adında bir kızı oldu.

Son yıllarda ekran projelerinde daha az görünse de, tiyatro ve seslendirme çalışmalarına devam etmektedir.