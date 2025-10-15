Ünlü oyuncu Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor! "Sonraki Bölüm" notuyla yüzüğü taktı

Oyuncu Öykü Çelik, üç sene önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile aşk yaşadığını sosyal medyada fotoğrafla açıklamıştı.
Ünlü oyuncu Öykü Çelik, üç senedir beraber olduğu suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldı.
"SONRAKİ BÖLÜM"
Çelik önceki akşam Çakıcı'dan evlenme teklifi aldı. Sevgilisine "Evet" cevabını veren Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Sonraki bölüm" notuyla paylaştı.
Öykü Çelik 2015 senesinde 15 ay evli kaldığı iş insanı Ahmet Murat Çakan'dan boşanmıştı.
ÖYKÜ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Yengeç burcu olan oyuncu, yaşına rağmen enerjik yapısıyla ve genç görünümüyle dikkat çekmeye devam etmektedir. Hem fiziksel formunu koruması hem de oyunculuk kariyerindeki istikrarlı yükselişi, yaşının ötesinde bir performans sergilemesine yardımcı olmaktadır.
ÖYKÜ ÇELİK NERELİ?
Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur. Kariyerinin büyük bir kısmını da İstanbul merkezli projelerle sürdürmüştür. Ancak hayatının farklı dönemlerinde, özellikle film ve dizi çekimleri için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunmuştur. Örneğin, "Yeşil Deniz" dizisi çekimleri sırasında Bursa'ya gitmiş ve orada tanıştığı iş insanı Ahmet Murat Çakan ile kısa süreli bir evlilik yaşamıştır.
ÖYKÜ ÇELİK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Öykü Çelik'in oyunculuk kariyeri oldukça renkli ve çeşitlidir. İlk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çocukların büyük ilgiyle izlediği "Selena" dizisinde kamera karşısına geçmiştir. Bu dizideki rolüyle dikkat çeken Çelik, daha sonra sinema ve televizyon projelerinde aranan bir yüz haline gelmiştir.
Öne çıkan dizi ve film projeleri,
Selena (2006) – İlk televizyon deneyimi, genç izleyici kitlesiyle tanıştığı proje.
Cin Geçidi (2009) – Gerilim türünde sinema filmi.
Kanımdaki Barut (2009) – Haluk Piyes ile birlikte rol aldı.
Nuri (2011) – Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un başrolünde yer aldığı dizide "Reyna" karakterini canlandırdı.
Benim İçin Üzülme (2012) – Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı dizide "Bahar" rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
Ağlatan Dans (2014) – Kıvanç Kasabalı ile başrolde yer aldı.
Yeşil Deniz (2014) – Dönem komedi dizisi olarak TRT ekranlarında yayınlandı. Burak Serdar Şanal, Melis Babadağ, Mert Turak gibi isimlerle birlikte rol aldı.
Bu projeler dışında, Öykü Çelik çeşitli reklam kampanyalarında ve sosyal medya içeriklerinde de yer alarak farklı mecralarda da kendini göstermeye devam etmiştir.