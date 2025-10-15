Ünlü oyuncu Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor! "Sonraki Bölüm" notuyla yüzüğü taktı

ÖYKÜ ÇELİK NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur. Kariyerinin büyük bir kısmını da İstanbul merkezli projelerle sürdürmüştür. Ancak hayatının farklı dönemlerinde, özellikle film ve dizi çekimleri için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunmuştur. Örneğin, "Yeşil Deniz" dizisi çekimleri sırasında Bursa'ya gitmiş ve orada tanıştığı iş insanı Ahmet Murat Çakan ile kısa süreli bir evlilik yaşamıştır.