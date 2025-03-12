Ünlü oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Kalp krizi geçirdi

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Ünlü oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Kalp krizi geçirdi

Geniş Aile, Yasak Elma gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi. 75 yaşındaki ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi. 75 yaşındaki Ali Tutal'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun hastanede tedavisi devam ediyor.

ALİ TUTAL KİMDİR?

Bir sinema emekçisi olan Ali Tutal, Diyarbakır doğumlu olup Siyasal İşletme mezunu.

1976 yılında sinemaya 'İzin' filmi ile başladı. En az 50-60 filmde rol aldı. TV dizilerinde çalıştı. En az 20 TV dizisinde oynadı. Doğu aksanlı filmlerde dublaj süpervizörlüğü yaptı.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle hafızalara kazındı.

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