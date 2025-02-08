Ünlü oyuncu Almila Ada evlilik yolunda ilk adımı attı

Kırgın Çiçekler ve Barış Akarsu Merhaba gibi dizi-filmlerde rol alan ünlü oyuncu Almila Ada, nişan yüzüğünü taktı. Sevgilisinden geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almıştı.
Sosyal medya paylaşımında "Evet dedim! 04.08.2024 Doğum günü dilekleri aslında gerçek olabilir" notu düşmüştü.
Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
İlk adımı atan çift, nişan töreni sonrasında Milano'ya gitti.
Oyuncu, Milano'da çekilen kareleri "Sonsuzluğa! Nişanlandım" paylaşımıyla duyurdu.