Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli acı haberle yıkıldı: En yakınını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli acı haberle yıkıldı: En yakınını kaybetti

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Deha dizisinde Devran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, acı haberle yıkıldı. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur."

y.webp

KİLYOS CAMİ'SİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cengiz İynemli'nin, bugün (31 Ocak Cuma) Kilyos caminde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Son Haberler
İnsan kaçakçıları tutuklandı
İnsan kaçakçıları tutuklandı
Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek
Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek
161 tesis kapandı! Bakanlık 81 ile tebligat gönderdi
161 tesis kapandı! Bakanlık 81 ile tebligat gönderdi
Binalarla nasıl müzik yapabilir? İşin uzmanları anlatıyor
Binalarla nasıl müzik yapabilir? İşin uzmanları anlatıyor
Kapıkule’de zehir tacirlerine geçit yok! LPG tankına ve vites kutusuna gizlenmişler: Tam 217 kilo
LPG tankına ve vites kutusuna gizlemişler! Çuvallar dolusu ele geçirildi...