Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli acı haberle yıkıldı: En yakınını kaybetti

Deha dizisinde Devran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, acı haberle yıkıldı. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur."

KİLYOS CAMİ'SİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cengiz İynemli'nin, bugün (31 Ocak Cuma) Kilyos caminde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.