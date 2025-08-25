Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz arkadaşının yaşadıklarını duyurdu! Taciz ifşaları başını aldı gitti

Magazin dünyasına bomba gibi düşen taciz ifşalarının ardından ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 yılından bir ifşa arkadaşımdan geliyor" diyerek meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını duyurdu.

Gizem Güçlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyuncu ve menajer Ertunç Uygun’un 10 yıl boyunca fotoğraflarını ve kişisel verilerini çalarak sahte profiller üzerinden sanal ilişkiler kurduğunu iddia etti. Güçlü, “Kanıtlar doğrultusunda, 2 yıl önce şikayetçi oldum. 12 Kasım 2021’deki son duruşmada, Ertunç Uygun, TCK 136/1 kapsamında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı” dedi.

ASLIHAN GÜRBÜZ DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Aslıhan Gürbüz, taciz iddialarına sessiz kalanları eleştirerek, “Eğer sizi istismar eden biriyle arkadaşsam, bana yazın ve bu durum değişsin” diyerek kadınlara destek çağrısında bulundu.

Gürbüz, “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur ama mevzu hassas. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı” ifadeleriyle sessiz kalmama vurgusu yaptı.

Ayrıca, bazı isimlerin yıllardır kadın hakları savunucusu gibi davranıp ikiyüzlülük yaptığını belirten Gürbüz, “Sanki hep kadınların yanında olmuşlar gibi davranıyorlar” diyerek bu tutuma tepki gösterdi.

Sanat camiasındaki taciz iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Gürbüz’ün dayanışma çağrısı büyük destek gördü.