Ünlü oyuncu Ayşin Tuyun cesur paylaşımı ile olay oldu

Meme kanseriyle savaşan oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz bir şekilde objektif karşısına geçti. Üç aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını belirten Tuyun, "Kansere inat gülümse... Her şeye rağmen ayakta ve hayattayım" dedi

Ünlü oyuncu Ayşin Tuyun cesur paylaşımı ile olay oldu

Oyuncu Ayçin Tuyun, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Kız Annesi', 'Beyaz Gelincik', 'Bozkır' gibi birçok projede rol alan Tuyun, kemoterapilerin ardından saçlarını kazıttı.

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Peruk kullanmaya başlayan Ayçin Tuyun, üç aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını da sözlerine ekledi.

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"KANSERE İNAT GÜLÜMSE"

Oyuncu, "Kansere inat gülümse... Her şeye rağmen ayakta ve hayattayım" ifadeleriyle peruksuz bir şekilde objektif karşısına geçti.

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"KIZIM İÇİN BU HASTALIĞI YENECEĞİM"

36 yaşındaki Tuyun, ayrıca, "Kızım için bu hastalığı yeneceğim" açıklamasını da yaptı.

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