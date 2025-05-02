Ünlü oyuncu bakanın aldığı karara ateş püskürdü!

Bolu’daki Grand Kartal Oteli’nde yaşanan ve 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin bilirkişi raporu kamuoyuna damga vurdu. Raporda, olayda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘birinci derecede sorumlu’ olduğu ifade edildi.

Fakat iddiaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, rapora rağmen bakanlık bürokratları ve çalışanlarının soruşturulmasına izin vermedi.

Oyuncu Burcu Biricik konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

"İZİNLE Mİ OLUYOR BU İŞLER?"

Biricik, “İzinle mi oluyor bu işler?” ifadesini kullandı. Biricik’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum alarak gündem oldu.