Ünlü oyuncu Belediye başkanı olacak. Sevilen yüz ekranlara geri dönüyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Belediye başkanı olacak. Sevilen yüz ekranlara geri dönüyor!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gönüllerde taht kuran ardından Kim Milyoner Olmak İster programıyla seyircilerin karşısında çıkan Oktay Kaynarca iddialı bir diziyle ekranlara dönecek. Dizide, ev hapsi alan belediye başkanını canlandıracak.

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, bir süredir dizi sektöründen uzaktı. Kim Milyoner Olmak İster programıyla ekranlarda olan ünlü isim yeni bir diziyle tekrardan seyirci karşısına çıkacak.

BELEDİYE BAŞKANI OLACAK!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca 'Ev Hapsi' isimli dizinin başrol oyuncusu oldu. Kaynarca, yapımcılığını da üstlendiği dizide yolsuzluk ve rüşvet iddiaları sebebiyle ev hapsi alan Aziz Saygın’ı canlandıracak.

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Başarılı senarist Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı dizi GAİN platformunda 8 bölüm olarak yayınlanacak.

EV HAPSİ OYUNCULARI

İddialı dizide Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Rojda Demirer, Kadriye Kenter, Hakan Boyav, İpek Çiçek, Hakan Karsak, Çiğdem Batur, Ziya Kürküt, Egemen Uysal, Gizem Terzi ile Mustafa Alabora yer alacak. Hikaye İstanbul'da geçecek.

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