Ünlü oyuncu Bensu Soral ilginç paylaşımıyla güldürdü: Paylaşıma yorum yağdı!

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ünlü oyuncu Bensu Soral, okuduğu bölümün hakkını veren bir paylaşımda bulundu. İş insanı Hakan Baş ile 2018 yılında evlenen çift, bir küs bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine devam ediyor. Çift bu kez zorlukları aşmış gibi görünüyor, şimdilerde mutluluklarıyla gündemde.

Geçen aylarda Bensu Soral evliliğiyle ilgili sorulan sorulara, "Çıkan haberler uzun sürdü. Aramızın kötü olduğu kısa bir an vardı. Haberler uzadı. Her evlilikte olabilecek şeylerdi. Belki de iyi ki yaşadık, şimdi kıymetimizi daha çok biliyoruz. Beraber güzel vakit geçiriyorsanız ilişki neden bitsin?" sözlerini kullanmıştı.

Bugünlerde instagram’ın bitki örtüsünü kar paylaşımları sardı. Bensu Soral’da bu akımlara katıldı.

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Kar’ın yağmasını fırsat bilen oyuncu kendini evinin bahçesine attı. Kardan adam yaptı ama bu bildiğiniz kardan adamlardan değil.

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Oyuncunun bu paylaşımları sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

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Oldukça ilginç bir kardan adam yapan oyunca, yanında aynı şekilde poz da verdi.