Ünlü oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirmişti! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

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Ünlü oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirmişti! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan trafik kazası geçirmişti. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Berk Atan,19 Nisan'da Eskişehir'de trafik kazası geçirmişti. U.K.’nin kontrolündeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrilmişti.

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Araç içerisinde Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan da bulunuyordu. Hastaneye kaldırılan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

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"SAĞ KABURGAMDA 6 KIRIK VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Berk Atan, "Arkadaşlar, son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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