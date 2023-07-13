Ünlü oyuncu bu hale geldi. Son halini görünce tanıyamayacaksınız

Geniş Aile dizisindeki Cevahir Kirişçi rolüyle tanınan Ufuk Özkan sağlık durumu ile sevenlerine üzücü haberi verdi. Ünlü oyuncunun 3’üncü derece siroza yakalandığı, doktorların 9 ila 12 ay ömür verdiği oyuncunun acilen organ nakli olması gerektiği ve bunun için sıraya girdiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu bu hale geldi. Son halini görünce tanıyamayacaksınız

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ufuk Özkan, “Geniş Aile” dizisinde Cevahir Kirişçi karakterini canlandırarak herkesin aklında yer edindi.

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Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo birden zayıfladı. Oyuncu, Medipol Hastanesi’ndeki normal kontrolleri sırasında ise üçüncü derece Siroz olduğunu öğrendi. Doktorlar Özkan’a eğer acilen Organ nakli olmazsa 9 ila 12 ay yaşayabileceği bilgisini verdi.

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3 SİNEMA FİLMİNİN ÇEKİMİNİ ERTELEDİ

Ufuk Özkan, Memorial Şişli Hastanesi’nde organ nakli için sıraya girdi. Özkan, en kısa sürede organ nakli olmaması durumunda zorlu bir süreçten geçecek. Oyuncu, rol almayı planladığı3 sinema filminin çekimlerini de tedavi süreci başladığı için ertelemek zorunda kaldı. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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