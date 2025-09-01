Ünlü oyuncu Burcu Binici canlı yayında yere yığıldı

Oyuncu Burcu Binici, Cnbc-e ekranlarında yayınlanan art-e programında konuşma yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. O anlar ekrana yansıdı. Binici'nin hareketlerinin değiştiğini fark eden sunucu 'iyi misin' dedi ancak Binici düştükten sonra program sunucunun yerinden kalkmaması ise dikkat çekti.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

06 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Burcu Binici, bir müddet doğduğu yer olan Erzurum'da büyümüştür. Babasının işi dolayısıyla farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan Burcu, aslen Rize Hemşin'lidir.

Devlet Su İşleri'nde memur olarak görev yapan babasıyla birlikte Aydın'a geçen Burcu Binici, ilk,orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Çok küçük yaşlarda dansa ve müziğe merak salan ünlü isim, şan eğitimi almıştır ve davul ile nagarada çalabilmektedir.

Liseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Özel bir bankanın Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.

Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu. Sonrasında Söz dizisinde Ceren rolüyle yıldızıs parladı. Burcu Binici uzun zamandır herhangi bir dizide yer almıyor.

Ayrıntılar geliyor...