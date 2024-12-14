Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'dan ücret açıklaması: Dudak uçuklatan rakamlar konuşuluyordu!

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'dan ücret açıklaması: Dudak uçuklatan rakamlar konuşuluyordu!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı yönündeki iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine ilişkin iddiaları yanıtlayan Ulusoy, "Ne diyebilirim bununla ilgili? Her şeye inanmayın" diyerek yalanladı.

Terzi, Kübra, Tam Bir Centilmen, Gaddar ve Kağıttan Hayatlar gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Oyuncunun yeni projesinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddia edilmişti. Ulusoy iddialara yanıt verdi. Çağatay Ulusoy, bölüm başı 3,5 milyon TL alacağı iddialarını "Ne diyebilirim bununla ilgili? Her şeye inanmayın" diyerek yalanladı.

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Oyuncu son dönemde Terzi, Kübra, Tam Bir Centilmen ve Gaddar gibi yapımlarla adından söz ettirdi. Son olarak Gaddar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'un yeni projeleri merakla bekleniyor.

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