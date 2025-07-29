Ünlü Oyuncu Cemre Baysel ameliyat oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü Oyuncu Cemre Baysel ameliyat oldu

Oyuncu Cemre Baysel, hastane yatağından bulunduğu paylaşımla bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, hastane yatağından bulunduğu paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Geçirdiği operasyon sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Baysel, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Ameliyatın ardından çekilen bir fotoğrafı yayımlayan Cemre Baysel; "Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık. Bu da burada bir anı olarak kalsın" notunu ekleyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Oyuncu, gelen destek mesajlarının ardından bir teşekkür paylaşımı daha yaptı; "Çoook teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerinizi görüyor ve hissediyorum... İyiyim, daha iyi olacağım."

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