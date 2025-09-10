Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'ndan milyonluk vurgun iddiası! Piyasayı dolandırıp kayıplara karıştı

Birçok dizide yer alan ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında şoke eden bir iddia gündeme geldi. Ünlü oyuncunun çeşitli bankalardan krediler çekerek yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Birbirinden başarılı projelerde yer alan Ceyhun Mengiroğlu hakkında ortaya çıkan dolandırıcılık iddiası magazin dünyasını adeta yerinden sarstı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Mengiroğlu çeşitli bankalardan 5 milyon liralık kredi çekmiş hattan bununla da yetinmeyip 1.5 milyonluk da kredi kartı harcaması yapmış. Öte yandan Mengiroğlu’nun daha sonra ise yatırım vaadiyle piyasadan yaklaşık 10 milyon TL borç aldığı iddia edildi.

Bu suçlamaların ardından oyuncunun Sena Mengiroğlu ile Bali'ye tatile gitmesi dikkat çekerken alacaklıların ünlü oyuncuya ulaşamadığı da ileri sürülüyor. Oyuncunun verdiği adreste bulunmadığı telefon hattının ise kapalı olduğu hiçbir şekilde izine rastlanılmadığı söyleniyor.

Öte yandan oyuncudan alıcaklı olduklarını söyleyenler Sena Mengiroğlu'na ulaşmaya çalıştı.

Mengiroğlu’nun ise alacaklılara ayrıldıklarını Ceyhun’un nerede olduğunu bilmediğini, beni bir daha aramayın diyerek resti çektiği söyleniyor. Ancak Mengiroğlu'nun Bali de eşiyle verdiği pozlar sosyal medya hesabında duruyor.

